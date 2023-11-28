“المنتخب الجزائري قادر على التأهل للمونديال.. والتألق في كأس أمم أفريقيا”

المدرب الفرنسي ألان جيراس يتحدث عن "محاربي الصحراء":

أكد المدرب الفرنسي ألان جيراس أن المنتخب الجزائري الحالي قويّ جداً مقارنةً بباقي منتخبات المجموعة السابعة وأضاف أن المدرب بلماضي لم يستسلم للانتقادات التي تطاله، وهو بصدد تكوين منتخب مستقبلي مدجج بعدم من النجوم القادمة من القارة العجوز.

وقال آلان جيرايس، الذي أشرف على عديد المنتخبات الإفريقية في حوار خاص مع جريدة “العربي الجديد”، أن المنتخب الجزائري قادر على بلوغ كأس العالم وكذلك التألق في بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة في ساحل العاج، كما تحدث عن العمل الذي يقوم به جمال بلماضي والجيل الذهبي الذي يمتلكه”.

وعن رأيه في مردود الخضر في أول جولتين من تصفيات كأس العالم ألان جيراس: “المنتخب الجزائري حقق المطلوب منه، بعد تخطي الصومال في عقر الديار والعودة بالنقاط الثلاث من موزمبيق، في تنقل لم يكن سهلاً على لاعبي المدرب جمال بلماضي، فالجميع يعلم صعوبة خوض لقاء في توقيت صعب وبعد رحلة جوية طويلة من الجزائر إلى مابوتو، دربت عدة منتخبات أفريقية، وأعي معنى اللعب في تلك الأجواء التي نجح الجزائريون في تجاوزها، وهذا كله بفضل المجموعة الرائعة التي يمتلكونها.

وعن حظوظ الخضر في التأهل لمونديال 2026 قال المدرب السابق للمنتخب المالي: “المنتخب الجزائري قويّ جداً مقارنةً بباقي منتخبات المجموعة السابعة، ولا أرى أن غينيا قادرة على مقارعته خلال هذه التصفيات، فالمدرب جمال بلماضي محظوظ للغاية بهذا الجيل الرائع، وفي كل منصب يمتلك من ثلاثة إلى أربعة خيارات ممتازة، وهذا ما يمنحه الحلول في كل المواجهات، وإن كانت التصفيات تختلف عن البطولات المجمعة التي لديها خصوصياتها، وهو ما على بلماضي أخذه بعين الاعتبار، بخاصة بعد تعرضه لانتكاسة قوية عام 2022.

وعن رأيه في المدرب جمال بلماضي والعمل الذي يقوم به مع الخضر:”ما أعجبني في بلماضي هو أنه لم يستسلم للانتقادات، بل عمل على إعادة المنتخب الجزائري إلى السكة من جديد، وهو ما نجح فيه، بدليل أن النتائج الإيجابية قد عادت بقوة في الفترة الأخيرة، في انتظار المواصلة بالنسق نفسه وتحقيق الأهداف المطلوبة… قلت إنّ الجزائر محظوظة بهذا الجيل الذي يقوده رياض محرز وإسلام سليماني وسفيان فيغولي، ينتظر هذه الأسماء عمل جبار لتأطير مجموعة الشباب التي التحقت أخيراً في صورة شايبي وبوعناني وعوار وغويري وآيت نوري، أظن أن “الخضر” يملكون لاعبين قادرين على تقديم الإضافة لسنوات طويلة.

وعن المنتخب الذي يراه جيراس مرشح للحصول على كأس إفريقيا القادمة قال الدولي الفرنسي الأسبق: “هناك عدة منتخبات أرشحها بقوة للمنافسة على اللقب القاري، وإن كان حدسي يقول إن مفاجأة مدوية قد تحدث في محفل ساحل العاج، لن أقول إن التاج سيكون من نصيب منتخب لم يسبق له التتويج من قبل، لكنّ المنتخبات المعروفة والمرشحة لن تجد الطريق مفروشة بالورود، وعليها الحذر إذا ما أرادت عدم توديع المنافسة مبكراً، هناك حظوظ أكبر للسنغال وساحل العاج، فيما الجزائر لن تكتفي بدور المشاهد رفقة مصر والمغرب، ولهذا أتوقع ندّيّة كبيرة.