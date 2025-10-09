-- -- -- / -- -- --
المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم أمام كوت ديفوار

عمر سلامي
انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمسية الأربعاء في مباراته الودية الأولى أمام منتخب كوت ديفوار بثنائية نظيفة.

وجرت المباراة بالمركب الرياضي بينجرفيل، في إطار التربص التحضيري الذي يجريه الخضر بأبيدجان.

وخلال المباراة واجه أشبال المدرب أمين غيموز صعوبات في فرض أسلوبهم أمام منافس بحث عن النتيجة وتمكن من تسجيل ثنائية.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام ذات المنتخب، الأحد المقبل، بداية من الساعة من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر بنفس المركب.

مبارتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام كوت ديفوار

وحلّ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الثلاثاء، بأبيدجان لإجراء تربص تحضيري تتخلله مبارتان وديتان أمام منتخب كوت ديفوار لذات الفئة.

واستدعى الطاقم الفني 19 لاعبا لهذا التربص، وتضم القائمة عناصر من البطولة المحلية وأخرى تنشط في الخارج.

وخاض أشبال المدرب غيموز مساء الثلاثاء أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، ركز خلالها الطاقم الفني على التحضير للمباراة الودية الأولى.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيفواري أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة بالمركب الرياضي بينجرفيل، على أن تجرى المباراة الثانية يوم الأحد 12 أكتوبر في نفس التوقيت والمكان.

