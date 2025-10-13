-- -- -- / -- -- --
المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم مجددا أمام كوت ديفوار

عمر سلامي
  • 2191
  • 0
المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم مجددا أمام كوت ديفوار
ح.م
لقطة من ودية المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره الإيفواري

انهزم المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة أمام نظيره الإيفواري، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين، بعد ظهر الأحد.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وخاض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مبارتين وديتين أمام كوت ديفوار، في إطار التربص الذي يجريه في أبيدجان.

المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم في الودية الأولى أمام كوت ديفوار

وانهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمسية الأربعاء في مباراته الودية الأولى أمام منتخب كوت ديفوار بثنائية نظيفة.

وجرت المباراة بالمركب الرياضي بينجرفيل، في إطار التربص التحضيري الذي يجريه الخضر بأبيدجان.

وخلال المباراة واجه أشبال المدرب أمين غيموز صعوبات في فرض أسلوبهم أمام منافس بحث عن النتيجة وتمكن من تسجيل ثنائية.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام ذات المنتخب، الأحد المقبل، بداية من الساعة من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر بنفس المركب.

مبارتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام كوت ديفوار

وحلّ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الثلاثاء، بأبيدجان لإجراء تربص تحضيري تتخلله مبارتان وديتان أمام منتخب كوت ديفوار لذات الفئة.

واستدعى الطاقم الفني 19 لاعبا لهذا التربص، وتضم القائمة عناصر من البطولة المحلية وأخرى تنشط في الخارج.

وخاض أشبال المدرب غيموز مساء الثلاثاء أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، ركز خلالها الطاقم الفني على التحضير للمباراة الودية الأولى.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيفواري أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة بالمركب الرياضي بينجرفيل، على أن تجرى المباراة الثانية يوم الأحد 12 أكتوبر في نفس التوقيت والمكان.

