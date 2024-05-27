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رياضة

المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يفوز على كوت ديفوار في الودية الثانية

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يفوز على كوت ديفوار في الودية الثانية
ح.م
لقطة من مباراة منتخب أقل من 20 سنة أمام نظيره الإيفواري

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدف واحد، في الودية الثانية التي أقيمت الأحد.

وافتتح المنتخب الجزائري باب التهديف في الدقيقة الثامنة عن طريق نعيم عبد الحميد بعد تنفيذ ركلة ركنية.

وأضاف فتحين الهدف الثاني بعدما استغل كرة عرضية من الجهة اليمنى.

وتمكن المنتخب الإيفواري من تقليص النتيجة قبل انهاية المرحلة الأولى، مستغلا خطأ من حارس المرمى الجزائري الذي أسقط الكرة التي وجدت إبراهيما كامارا، في المكان المناسب، ليحوّلها إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني، اعتمد أشبال المدرب مانع على الهجمات المرتدة، وتمكن لحلو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80، برأسية.

وبفضل هذا الفوز تدارك المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، الهزيمة التي تكبها في الودية الأولى أمام نفس المنتخب، فوز دون شك سيزيد الثقة لدى التشكيلة التي تحضر لدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

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