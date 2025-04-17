المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة في تربص تحضيري تحسبا لبطولة العالم

يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد، لفئة أقل من 21 سنة، بداية من هذا السبت في تربص تحضيري بالعاصمة، تحسبا لبطولة العالم 2025.

واستدعى المدرب الوطني لمنتخب أقل من 21 سنة، 23 لاعبا للمشاركة في التربص التحضيري الذي يدوم إلى غاية الأربعاء 23 أفريل.

ووجه المدرب الجديد لخضر عروش الدعوة لـ 23 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية، ستة منهم يلعبون في صفوف مولودية برج بوعريريج.

وأوقعت قرعة المونديال، المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة في المجموعة الرابعة، رفقة البرتغال، كرواتيا وكوبا المتوجة بكأس الاتحاد الدولي لكرة اليد التي جرت بكوسوفو من 11 الى 16 مارس الجاري.

وتقام الطبعة الـ25 لبطولة العالم للأواسط، ببولونيا في الفترة ما بين 18 و29 جوان من السنة الجارية.