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رياضة

المنتخب الجزائري لـ”الكامبو” في المرتبة الثانية عالميا

سليم.ع
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المنتخب الجزائري لـ”الكامبو” في المرتبة الثانية عالميا

حقق المنتخب الجزائري لرياضة”الكامبو” نتائج باهرة في بطولة العالم التي أنهى مشاركته فيها، باحتلال المركز الثاني.

وتحصل المنتخب الجزائري في بطولة العالم التي احتضنتها أنطاليا بتركيا، على 64 ميدالية،منها 17 ذهبية و 27 فضية و20 برونزية.

وحلّ المنتخب الجزائري في المركز الثاني، خلف المتصدر منتخب رومانيا، واحتل منتخب إسبانيا المرتبة الثالثة، وحلّ منتخب أندونيسيا في المركز الرابع، وفرنسا في المركز الخامس.

وعرفت البطولة العالمية التي جرت في تركيا ما بين 25 و31 أكتوبر الجاري، مشاركة 1050 رياضيا، يمثلون 50 دولة.

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