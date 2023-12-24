المنتخب الجزائري لـ “الفوتسال” يتعرف على منافسه في تصفيات “كان” 2024

أوقعت قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2024 لكرة القدم داخل القاعة، المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الليبي.

وسيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة نظيره الليبي في مباراة الذهاب بليبيا ما بين 2 و 4 فيفري 2024، بينما تلعب مواجهة الإياب بالجزائر، ما بين 9 و 11 من الشهر ذاته.

وأوقعت القرعة منتخب ناميبيا في مواجهة تنزانيا، ويواجه منتخب الموزمبيق نظيره الزامبي، ويواجه منتخب غانا، منتخب كوت ديفوار، أما منتخب الكاميرون فيواجه منتخب موريتانيا.

للإشارة فإن منتخبات أنغولا والمغرب ومصر متأهلة مباشرة إلى النهائيات التي ستجري في شهر أفريل من السنة المقبلة.