المنتخب الجزائري لكرة السلة يختتم تربص سلوفينيا

اختتم المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة تربصه التحضيري الذي احتضنته سلوفينيا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وعقد الطاقم الفني اجتماعًا تقييميًا خصص لدراسة مدى تحقيق الأهداف المسطرة لهذا التربص.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، وتقييم أداء اللاعبين، مع تحديد النقاط الإيجابية والجوانب التي تستوجب المزيد من العمل خلال المرحلة القادمة.

وخاض المنتخب خلال التربص مباريات ودية، حيث تفوق منتخب سلوفينيا لأقل من 20 سنة بنتيجة 99 مقابل 80.

كما حقق الفوز على منتخب سلوفينيا لأقل من 23 سنة، بنتيجة 104 مقابل 85، في ثاني مباراة ودية.