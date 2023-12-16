المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يفوز وديا على الدومينيكان

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على منتخب جمهورية الدومينيكان، بنتيجة عريضة 8 – 2، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وتدخل المباراة الودية، التي جرت أمسية الجمعة بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، في إطار تحضيرات المنتخب الجزائر لكرة القدم داخل القاعة، لتصفيات كأس إفريقيا 2024.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فإن المباراة كانت فرصة للمدرب نور الدين بن عمروش، للوقوف على مستوى لاعبيه.

ويواجه المنتخب الجزائر، منتخب دومينيكان، في مباراة ودية ثانية، تلعب أمسية السبت بداية من الساعة السابعة بقاعة حرشة حسان بالعاصمة.