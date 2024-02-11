المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يضيّع فرصة التأهل إلى “الكان”

فشل المنتخب الجزائري لكرة القدم في التأهل إلى كأس إفريقيا 2024، بعد الهزيمة في لقاء الإياب أمام ليبيا.

وانتهى لقاء الإياب الذي احتضنته القاعة البيضاوية بالعاصمة، بفوز المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح المنتخب الجزائري في العودة بنتيجة التعادل 4-4 من ليبيا بمناسبة لقاء الذهاب، إلا أنه عجز عن التأكيد، ليضيع بذلك تأشيرة التأهل إلى “الكان”.

وبالعودة إلى مجريات مباراة الإياب، فإن المنتخب الجزائري كان متفوقا في النتيجة، قبل أن يتمكن المنتخب الليبي من تسجيل هدف التعادل في المرحلة الثانية، ثم تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.