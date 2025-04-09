المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة في تربص تحضيري جديد

باشر المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة، الأحد الماضي، تربصا تحضيريا جديدا بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بولاية تيبازة.

واستدعى مدرب المنتخب نور الدين بن عمروش، 16 لاعبا لهذا التربص، وتضم القائمة مزيجا من العناصر الناشطة في البطولة المحلية وأخرى تنشط في مختلف البطولات الخارجية.

وأجرى المنتخب أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، على أن يتواصل برنامج التربص إلى غاية يوم 14 أفريل الجاري.

ويتضمن برنامج التربص التحضيري إجراء مقابلتين وديتين، أمام فريقين من القسم الأول لكرة القدم داخل القاعة، الأولى هذا الجمعة، والثانية يوم السبت بمركز فوكة، وذلك بهدف تقييم المجموعة والوقوف على مختلف الجوانب التقنية والتكتيكية.

ويندرج هذا التربص في إطار التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة.