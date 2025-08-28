-- -- -- / -- -- --
رياضة

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يشرع في التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمر سلامي
  • 78
  • 0
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

شرع المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، يفي التحضير للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، الرياض 2025.

ودخل منتخب “الفوتسال” في تربص بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، حيث استدعى المدرب نور الدين بن عمروش قائمة تضم 20 لاعبا من مختلف الأندية الناشطة في البطولة الوطنية.

وسيعتمد المدرب بن عمروش على العناصر المحلية لتمثيل الجزائر في هذه التظاهرة الرياضية المقبلة.

وانطلق التربص أمسية الثلاثاء، بحصة تدريبية بقاعة المركز، بمشاركة جميع اللاعبين، على أن يتواصل إلى الأحد المقبل.

وستحتضن العاصمة السعودية الرياض الطبعة السادسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025.

