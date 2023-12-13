المنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات ينهزم أمام نظيره المصري

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات، أمام نظيره المصري في إطار الدورة الدولية الودية الرباعية، الجارية بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بالقاهرة.

وأنهى المنتخب المصري لكرة اليد للسيدات، المباراة لصالحه بنتيجة 25 مقابل 14.

ويشارك المنتخب الجزائري للسيدات، في دورة دولية بمصر، إلى جانب المنتخب المصري كبريات، والمنتخب المصري للشابات موالد 2004 ، والمنتخب الكونغولي كبريات.

وانطلقت الدورة الثلاثاء، وتختتم أمسية الجمعة، بعد إجراء اليوم الثالث والأخير من المنافسة.

وتواجه سيدات الجزائر، الأربعاء، المنتخب الكونغولي في المباراة الثانية، من الدورة التي تدخل في إطار التحضير لبطولة إفريقيا 2024 .