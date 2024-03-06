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رياضة

المنتخب الجزائري لكرة اليد في تربص تحضيري تحسبا لخوض الدورة المؤهلة للأولمبياد

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري لكرة اليد في تربص تحضيري تحسبا لخوض الدورة المؤهلة للأولمبياد
أرشيف
لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد

يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد في تربص تحضيري، تحضيرا للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

ويجري المنتخب الجزائري تربصا لمدة يومين بالجزائر العاصمة، قبل خوض الدورة التأهيلية للأولمبياد، في الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، بمدينة هانوفر الألمانية.

وأعلن المدرب فاروق دهيلي عن قائمة تضم 23 لاعبا تحسبا للتربص التحضيري.

وتضم مجموعة الجزائر في الدورة التأهيلية كل من ألمانيا، كرواتيا والنمسا.

ويستهل رفقاء بركوس المنافسة، بمواجهة ألمانيا يوم 14 مارس الجاري، قبل مواجهة النمسا في المباراة الثانية يوم 16 مارس، والمباراة الأخيرة أمام كرواتيا يوم 17 مارس.

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