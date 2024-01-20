المنتخب الجزائري لكرة اليد يتجاوز ليبيا ويضرب موعدا للمغرب

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد على منتخب ليبيا في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة إفريقيا المقامة بمصر.

وأنهى أشبال المدرب فاروق دهيلي المباراة بفارق مريح، عقب الفوز بنتيجة 34 – 19.

وفاز المنتخب الوطني في الجولة الأولى على الغابون بنتيجة 31 -27.

ويلتقي المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة بالمنتخب المغربي في مباراة مثيرة، وهي المباراة التي ستلعب أمسية الأحد بداية من الساعة السابعة.

ويتساوى المنتخبان الجزائري والمغربي في عدد النقاط، بعد تحقيق كل منتخب لفوزين في الجولتين السابقتين، وستحدد المباراة المقبلة متصدر المجموعة.