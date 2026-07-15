المنتخب الجزائري لكرة اليد يدخل في تربص تحضيري بالعاصمة

دخل المنتخب الوطني لكرة اليد، أول أمس الإثنين، في تربص بالجزائر العاصمة يمتد إلى غاية الفاتح من أوت المقبل.

وأعلن الناخب الوطني الإسباني راؤول ألونسو سانغينو، عن قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في التربص، حيث يهدف إلى مواصلة العمل البدني والفني والتكتيكي، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب.

ويحضر المنتخب الوطني للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط “تارانتو 2026″، المقررة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر المقبلين.

وسينافس المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس واليونان وقبرص.