إدارة الموقع
المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم أمام نظيره التونسي

عمر سلامي
انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد، في المباراة الودية التي جمعته بنظيره التونسي، بمدينة المنستير ، 

وانتهى اللقاء الودي بفوز منتخب تونس بنتيجة 40 مقابل30.

وتعد الودية الأولى أمام تونس، أول مباراة للمنتخب بقيادة المدرب الجديد الإسباني، راؤول سانغوينو.

ويخوض رفقاء خليفة غضبان ودية ثانية أمام نفس المنتخب، أمسية اليوم السبت بداية من الساعة السابعة مساءً.

ويعتبر التربص الجاري، محطة هامة في إطار تحضيرات المنتخب، من خلال الوقوف على مستوى التعداد الحالي، والشروع بعدها في تجسيد الخطط اللازمة، من أجل بناء منتخب قوي.

