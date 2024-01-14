المنتخب الجزائري لكرة اليد ينهزم وديا أمام تونس

لقطة من المباراة الودية بين تونس والجزائر

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره التونسي، في المباراة الودية الثانية، التي تدخل في إطار التحضير للبطولة الإفريقية.

واحتضنت قاعة الحمامات المباراة الودية الثانية بين تونس والجزائر، التي انتهت لصالح المنتخب التونسي بنتيجة 32 -22 .

كما تفوق المنتخب التونسي في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 16-11 .

وتقابل المنتخبان في المباراة الودية، الخميس الماضي، وعاد فيها الفوز للمنتخب التونسي أيضا، بنتيجة 24 -16 .

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض غمار البطولة الإفريقية، التي تنطلق بمصر، الأربعاءالمقبل.