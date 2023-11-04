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رياضة

المنتخب الجزائري لكرة اليد يواصل تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري لكرة اليد يواصل تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا
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المنتخب الجزائري لكرة اليد

يواصل المنتخب الجزائري لكرة اليد تحضيراته تحسبا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر جانفي من العام المقبل.

ويجري المنتخب الوطني تربصه بالسعودية، حيث تمكن الخميس الماضي من الفوز في الودية الأولى أمام المنتخب السعودي، بنتيجة 25 – 19 .
و سيخوض السباعي الجزائري، السبت، مباراة ودية ثانية ضد المنتخب السعودي، ستكون فرصة جديدة للمدرب بوشكريو للوقوف على مستوى لاعبيه.

وقبل تنقله إلى العربية السعودية، أجرى اللاعبون تربصا دام ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة، تحت إشراف المدرب صالح بوشكريو الذي استدعى 17 لاعبا من البطولة المحلية والناشطين خارج الوطن.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين لبطولة إفريقيا للأمم من 19إلى28 جانفي 2024 .

وسيمثل المنتخب المتوّج بلقب بطولة أمم إفريقيا2024 القارة السمراء في دورة كرة اليد للألعاب الأولمبية باريس2024 .

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