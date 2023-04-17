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رياضة

المنتخب الجزائري للأواسط يحتل المركز الثالث في البطولة العربية لكرة اليد

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري للأواسط يحتل المركز الثالث في البطولة العربية لكرة اليد
ح.م
منتخب الجزائر لأقل من 21 سنة لكرة اليد

أنهى المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، البطولة العربية لمنتخبات الشباب في المركز الثالث عقب فوزه على ليبيا في اللقاء الترتيبي.

وفاز منتخب الجزائر على ليبيا بنتيجة 34 مقابل 23 في المباراة الترتيبية التي لعبت سهرة الأحد.

وأحرز لاعبو المنتخب الجزائري عدة جوائز فردية في الدورة، تتمثل في جائزة الهداف لنضال بليدة، وجائزة ظهير أيمن لرامي سيدي سعيد، وجائزة ظهير أيسر لرابح رسيم مداحي.

للإشارة فإن المنتخب التونسي للأواسط توج بلقب البطولة العربية الخامسة للشباب وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوّج منتخب تونس باللقب عقب فوزه على السعودية بنتيجة 34 -25 .

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