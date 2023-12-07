-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الجزائري للتزحلق يشارك في منافسات دولية بفرنسا

عمر سلامي
  • 34
  • 0
المنتخب الجزائري للتزحلق يشارك في منافسات دولية بفرنسا
أرشيف
التزحلق على الثلج

يتواجد المنتخب الوطني للتزحلق بفرنسا للمشاركة في ثلاث منافسات دولية للتزحلق على الثلج، تدخل في إطار المواعيد الدولية لسنة 2023 والمؤهلة لأولمبياد الشباب 2024.

وانطلقت المنافسات الدولية للتزحلق على الثلج بفرنسا، يوم 28 نوفمبر الماضي، وتدوم إلى غاية 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية على صفحتها الرسمية أن هذه المنافسة أحد المحطات المؤهلة للأولمبياد الشباب 2024، والمشاركة فيها من أجل كسب النقاط المؤهلة للأولمبياد و تحسين الترتيب العالمي.

وأضافت أن المتزحلق الجزائري عبد الرحمن حصد لحد الآن 766 نقط في اختصاص GS بفرنسا تضاف إلى 427 نقط في اختصاص SL التي كسبها في منافسة دبي، الشهر الفارط، ليقترب بذلك من حسم تأشيرة التأهل.

مقالات ذات صلة
تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من المحترف الأول

تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من المحترف الأول

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

رسميا.. إقالة بوشكريو من تدريب المنتخب الجزائري لكرة اليد

رسميا.. إقالة بوشكريو من تدريب المنتخب الجزائري لكرة اليد

تأجيل الجمعية العامة الانتخابية لأجل غير مسمى

تأجيل الجمعية العامة الانتخابية لأجل غير مسمى

لعروسي.. تمرّ الأيّام وتتشابه

لعروسي.. تمرّ الأيّام وتتشابه

6 لاعبين محليين مرشحون للتواجد في القائمة الأولية “للكان”

6 لاعبين محليين مرشحون للتواجد في القائمة الأولية “للكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد