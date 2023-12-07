المنتخب الجزائري للتزحلق يشارك في منافسات دولية بفرنسا

يتواجد المنتخب الوطني للتزحلق بفرنسا للمشاركة في ثلاث منافسات دولية للتزحلق على الثلج، تدخل في إطار المواعيد الدولية لسنة 2023 والمؤهلة لأولمبياد الشباب 2024.

وانطلقت المنافسات الدولية للتزحلق على الثلج بفرنسا، يوم 28 نوفمبر الماضي، وتدوم إلى غاية 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية على صفحتها الرسمية أن هذه المنافسة أحد المحطات المؤهلة للأولمبياد الشباب 2024، والمشاركة فيها من أجل كسب النقاط المؤهلة للأولمبياد و تحسين الترتيب العالمي.

وأضافت أن المتزحلق الجزائري عبد الرحمن حصد لحد الآن 766 نقط في اختصاص GS بفرنسا تضاف إلى 427 نقط في اختصاص SL التي كسبها في منافسة دبي، الشهر الفارط، ليقترب بذلك من حسم تأشيرة التأهل.