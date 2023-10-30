المنتخب الجزائري للسباحة يواصل تألقه في البطولة العربية

أحرز المنتخب الجزائري للسباحة سبع ميداليات جديدة، 3 ذهبيات، فضيتين، وبرونزيتين في اليوم الثالث من البطولة العربية، ليحافظ على ريادة الترتيب العام للميداليات.

وأضاف السباح الجزائري جواد صيود ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيده في اليوم الثالث من البطولة العربية المفتوحة للسباحة بالحوض الكبير 50 متر، الجارية بالإمارات العربية المتحدة.

وتوج صيود بذهبية سباق 200 متر فراشة بتوقيت 2 د و00 ثا و56 ج، ونال صيود الذهبية الثالثة له في الموعد العربي، بعد ذهبية 400 متر متنوع 4 د و24 ثا و76 ج، وذهبية سباق 200م متنوع 2 د و00 ثا و86 ج.

واكتفى اختصاصي السباحة على الظهر،عبد الله عرجون، في المنافسات التي جرت الأحد، بميدالية فضية في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت2 د و06 ثا و62ج.

ونجحت سيدات الجزائر في حصد 4 ميداليات، بفضل نسرين مجاهد التي توجت بالذهب في سباق 50 متر فراشة بزمن 26 ثا و56ج، وكانت السباحة مجاهد قد توجت بسباقي 100 متر فراشة 1د و03 ثا و61 ج، و50 متر فراشة 28 ثا 20 ج.

وانتزع المنتخب الجزائري ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر أربع سباحات مختلط رجال وسيدات، حيث نال الرباعي الجزائري المرتبة الأولى بتوقيت 4 د 03 ثا 04ج.

وحافظت الجزائر على الريادة بعد اختتام منافسات اليوم الثالث، بحصيلة بلغت 16 ميدالية، تمثلت في10 ذهبيات، 3 فضيات و 3 برونزيات.