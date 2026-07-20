المنتخب الجزائري للسيدات يتعادل مع نظيره الزامبي

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات مع نظيره الزامبي بهدف لمثله في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهما مساء الأحد، بملعب تشاكر بالبليدة.

وتدخل المباراة الودية ضمن استعدادات سيدات “الخضر” لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، المقررة من 26 جويلية إلى 16 أوت المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بنتيجة التعادل السلبي.

وافتتح الزوار باب التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق شيباسولا في د47، وتمكنت صوفيا قلاتي من معادلة النتيجة من ضربة جزاء.

وسيلتقي المنتخبان في لقاء ودي ثاني، هذا الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساءً، على أرضية ملعب تشاكر.

وقبل أيام فقط، على انطلاق المنافسة القارية، يضع المدرب فريد بن ستيتي آخر اللمسات على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وسيشارك المنتخب الجزائري للسيدات للمرة السابعة في تاريخه في نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب البلد المنظم المغرب، السنغال وكينيا.