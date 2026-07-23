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رياضة

المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري للسيدات فوزا معنويا، قبل التنقل إلى المغرب لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2026.

وفازت سيدات “الخضر” في الودية الثانية على منتخب زامبيا للسيدات بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن تتمكن اللاعبة البديلة نايلي من توقيع الهدف الوحيد في د 83.

وسيتنقل المنتخب الجزائري للسيدات إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا 2026 ، حيث يستهل مشواره بمواجهة السنغال يوم 26 جويلية الجاري، بداية من الساعة السادسة مساءً، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

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