المنتخب الجزائري للسيدات يختتم المرحلة الأولى من تربصه التحضيري (فيديو)

اختتم المنتخب الوطني للسيدات، أمسية الثلاثاء المرحلة الأولى من تربصه التحضيري بمدينة وهران.

وقبل المغادرة إلى مركز سيدي موسى، برمج الطاقم الفني، بقيادة الناخب الوطني فريد بن ستيتي، حصة تدريبية هذه صبيحة، اختتمت بمباراة تطبيقية بين اللاعبات.

ومن المقرر أن تستأنف التحضيرات اليوم الأربعاء بمركز سيدي موسى، حيث تتخلل هذه المرحلة الختامية من التحضيرات مبارتان وديتان دوليتان أمام زامبيا، يومي 19 جويلية بداية من الساعة السادسة مساءً، و22 جويلية على الساعة الخامسة مساءً، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويدخل التربص ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.