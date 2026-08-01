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رياضة

المنتخب الجزائري للسيدات يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة كينيا

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري للسيدات يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة كينيا
ح.م
منتخب السيدات يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا حادث المرور الذي وقع ببومرداس

استأنف المنتخب الجزائري للسيدات، أمسية الجمعة، تدريباته، تحضيرا لمباراة كينيا، التي تدخل في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا للسيدات 2026.

وخلال الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة الخامسة مساءً، قسّم الطاقم الفني التعداد إلى مجموعتين، حيث خضعت اللاعبات اللاتي شاركن أساسيات في مباراة المغرب لبرنامج استرجاعي تحت إشراف المحضر البدني، فيما خاضت بقية اللاعبات حصة تدريبية عادية، تركز العمل فيها على الجوانب التقنية والتكتيكية.

وشهدت الحصة عودة كل من صوفيا ڨلاتي وميلين دوريا إلى التدريبات الجماعية، في حين خضعت كل من مورغان إيكن ومورغان بلخير لبرنامج خاص تحت إشراف الطاقم الطبي.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، وقف المنتخب الوطني للسيدات دقيقة صمت، ترحما على أرواح ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع صبيحة الجمعة، بولاية بومرداس.

ويواجه المنتخب الجزائري للسيدات نظيره الكيني، الإثنين المقبل، بداية من الساعة التاسعة مساءً، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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