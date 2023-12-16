المنتخب الجزائري للسيدات ينهي سنة 2023 في المرتبة الـ84 عالميا

أنهى المنتخب الجزائري لكرة القدم ”سيدات” سنة 2023 في المركز الـ84 ،في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

واحتل منتخب السيدات المركزالـ12إفريقيا، بينما تتواجد نيجيريا في المركز الأول إفريقيا، وهي التي تحتل المركز الـ34 عالميا، في ترتيب الفيفا للسيدات.

واقتطع المنتخب الوطني للسيدات مؤخرا تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا عقب فوزه ذهابا وإيابا في الدور التصفوي الأخير أمام بورندي.

وأنهى بطل العالم المنتخب الاسباني للسيدات السنة في الريادة، متفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية، وحل منتخب فرنسا في المرتبة الثالثة.