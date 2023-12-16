-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
رياضة

المنتخب الجزائري للسيدات ينهي سنة 2023 في المرتبة الـ84 عالميا

عمر سلامي
  • 222
  • 0
المنتخب الجزائري للسيدات ينهي سنة 2023 في المرتبة الـ84 عالميا
أرشيف
منتخب السيدات

أنهى المنتخب الجزائري لكرة القدم ”سيدات” سنة 2023 في المركز الـ84 ،في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

واحتل منتخب السيدات المركزالـ12إفريقيا، بينما تتواجد نيجيريا في المركز الأول إفريقيا، وهي التي تحتل المركز الـ34 عالميا، في ترتيب الفيفا للسيدات.

واقتطع المنتخب الوطني للسيدات مؤخرا تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا عقب فوزه ذهابا وإيابا في الدور التصفوي الأخير أمام بورندي.

وأنهى بطل العالم المنتخب الاسباني للسيدات السنة في الريادة، متفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية، وحل منتخب فرنسا في المرتبة الثالثة.

مقالات ذات صلة
الرّجال المُلتفّون حول سعدي.. هل هم قوّة اقتراح أم غرفة تسجيل؟

الرّجال المُلتفّون حول سعدي.. هل هم قوّة اقتراح أم غرفة تسجيل؟

بِالفيديو: إصابة سعيود

بِالفيديو: إصابة سعيود

“السّنافر” في المركز الثاني

“السّنافر” في المركز الثاني

لِبَاسُ المنتخب الوطني مِن كأس إفريقيا 1968 إلى نسخة 2022

لِبَاسُ المنتخب الوطني مِن كأس إفريقيا 1968 إلى نسخة 2022

هل يُحرز بن ناصر هذا اللّقب؟

هل يُحرز بن ناصر هذا اللّقب؟

معاقبة ناديَي عين تيموشنت ومستغانم

معاقبة ناديَي عين تيموشنت ومستغانم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد