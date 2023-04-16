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رياضة

المنتخب الجزائري للكاراتي دو في نهائيات الدور العالمي بكندا

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري للكاراتي دو في نهائيات الدور العالمي بكندا
ح.م
منازلة في الكاراتي دو

تأهل المنتخب الجزائري للكارتي دو إلى نهائيات الدوري العالمي المقام بفانكوفر الكندية، بمشاركة 64 بلدا.

ففي أول مشاركة للفريق الوطني الجزائري للكاراتي دو هذا العام، تمكن من التأهل إلى أربعة نهائيات.

وتأهل إلى نهائي الذهب، أسامة زايد في  وزن أقل من 75 كغ، وفلاح ميدوم في وزن أقل من 84 كغ، والفريق الجزائري الكاطا إناث الذي يواجه المنتخب الفرنسي ومنتخب هونغ كونغ.

وإلى نهائي البرونز تأهل  رويشي عبد المنعم في وزن أقل من 60 كغ، وزيتوني اسامة في وزن أكثر من 84 كغ.

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