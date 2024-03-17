المنتخب الجزائري للمبارزة سيف الحسام سيدات يتأهل إلى أولمبياد باريس

تأهل المنتخب الجزائري للمبارزة، اختصاص سيف الحسام سيدات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وستكون الجزائر ممثلة في الأولمبياد، في هذا الاختصاص السلاح بأربع مبارزات في منافسة حسب الفرق، وثلاث مبارزات في الفردي.

كما تأهل المبارز الجزائري سليم هروي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في إختصاص سيف الشيش فردي رجال.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة، المنتخب الوطني للمبارزة سيف الحسام بعد تأهله إلى الأولمبياد متمنية له حظا موفقا، وهنأت أيضا المبارز سليم هروي على تألقه واقتطاعه تأشيرة المشاركة في الأولمبياد.