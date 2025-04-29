المنتخب الجزائري للمحليين يواصل تحضيراته لمواجهة غامبيا

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين استعداداته لمواجهة منتخب غامبيا، المقررة السبت المقبل بباكاو، ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات “الشان”.

وأجرى أشبال المدرب مجيد بوقرة، أمسية الاثنين، حصتهم التدربية الثانية، في إطار التربص الذي يحتضنه لمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ودامت الحصة التدريبية ساعة ونصف، وركز خلالها المدرب الوطني على مختلف الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وشهد التربص التحاق خماسي النادي الرياضي القسنطيني، ويتعلق الأمر بكل من بوحلفاية، بعوش، ذيب، مرباح وبلحوسيني، حيث خضعوا مباشرة بعد الوصول إلى برنامج خاص للاسترجاع.

وفي المقابل تم إعفاء متوسط ميدان مولودية الجزائر، محمد بن خماسة، من التربص بسبب معاناته من إصابة.

المنتخب الوطني للمحليين يشرع في التحضير لمواجهة غامبيا

وشرع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أمسية الأحد، في تربصه التحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، والذي يمتد إلى غاية 9 ماي المقبل.

ويستعد أشبال المدرب مجيد بوقرة، للمباراة المزدوجة ضد منتخب غامبيا ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأجرى رفاق المهاجم أيمن محيوص، مساء الأحد، أول حصة تدريبية لهم، وهي الحصة التي عرفت حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي ألقى كلمة تحفيزية ورفع معنويات اللاعبين.

الحصة التي قادها المدرب مجيد بوقرة وأعضاء طاقمه، كانت خفيفة ودامت حوالي ساعة، حيث خصصت لتمارين الاسترجاع على إحدى أرضيات المركز، قبل الانتقال إلى القاعة لمواصلة البرنامج.

وغاب عن الحصة التدربية الأولى، خماسي النادي الرياضي القسنطيني: بوحلفاية، بعوش، ذيب، مرباح وبلحوسيني، بسبب التزامهم بمباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء الأحد.

كما لم يشارك الثلاثي عزي، دراوي وبن خماسة، الذين اكتفوا بحصة علاجية.

وستتواصل تحضيرات المنتخب الوطني للاعبين المحليين بمركز سيدي موسى، إلى غاية موعد التنقل إلى غامبيا، المقرر يوم الخميس 1 ماي المقبل، لخوض مباراة الذهاب.