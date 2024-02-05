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رياضة

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية
ح.م
المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا

يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة إناث وذكور في دورة بلغاريا الدولية سترنجا 2024، والتي تعد محطة تحضيرية للمنافسات الرسمية القادمة.

وفي اليوم الأول من المنافسة، فاز الملاكم ليتيم خليل في وزن 54كلغ في الدور ثمن نهائي على الملاكم الجورجي.

كما تغلب الملاكم ناصر بلعريبي في وزن 67كلغ على ملاكم جورجي، وخسر الملاكم مرجان أسامة أمام بطل العالم الأوزبكي.

ويهدف المنتخب الوطني للملاكمة من خلال المشاركة في دورة بلغاريا، للتحضير للمنافسات الرسمية القادمة ومنها الدورة التأهيلية الأولى لأولمبياد باريس الشهر الجاري بإيطاليا، وكذا الألعاب الإفريقية التي ستقام بداية مارس المقبل بغانا.

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