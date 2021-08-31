المنتخب الجزائري مرشح بقوة للاحتفاظ باللقب الإفريقي 

تجاهل محرز وماني وأشاد كثيرا بصلاح.. أسطورة نيجيريا تيجاني بابانغيدا:

صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ولكن بعد اعتزال رونالدو وميسي!

رشح أسطورة المنتخب النيجيري والنجم السابق لنادي أجاكس أمستردام الهولندي، تيجاني بابانغيدا، المنتخب الوطني الجزائري للاحتفاظ بلقب كأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية على التوالي، خلال دورة الكاميرون مطلع العام القادم، مستبعدا في الوقت ذاته منتخب بلاده من المنافسة على اللقب.

وسيشارك المنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وقال بابانغيدا في تصريحات تلفزيونية عن المنتخبات التي يراها قادرة على التتويج بكأس إفريقيا بالكاميرون: “كنت محظوظا للغاية بالتواجد واللعب ضمن الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا لكن حاليا “النسور” تعاني بقوة..وأنا أرشح منتخبات الجزائر ومصر والكاميرون وغانا للمنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021″.

ويستهل المنتخب الوطني رحلة الدفاع عن لقبه المحقق في دورة مصر 2019، خلال دور المجموعات من كأس إفريقيا المقررة بالكاميرون، بمواجهة منتخب سيراليون يوم 11 جانفي 2022 في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، ثم ملاقاة غينيا الاستوائية يوم 16 من ذات الشهر في الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، وأخيرا مواجهة كوت ديفوار يوم 20 جانفي في الساعة الخامسة مساء.

ورغم تأكيده على عدم قدرة منتخب بلاده في المنافسة على اللقب القاري، إلا أنه وبالموازاة مع ذلك رشح المنتخب النيجيري لخطف بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022، قائلا في هذا السياق: “الجزائر ومصر والكاميرون وغانا بالإضافة إلى نيجيريا من أهم المرشحين للصعود إلى كأس العالم”.

وعن المواجهة المرتقبة بين نيجيريا ومصر في الدور الأول من كأس إفريقيا، قال بابنغيدا: “مواجهة نيجيريا لمنتخب مصر في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة للغاية، خاصة أن منتخب نيجيريا يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي ومصر تمتلك جيلا رائعا من اللاعبين بالتأكيد ومن دون نقاش على رأسهم أسطورة ليفربول محمد صلاح”.

وبمناسبة الحديث عن محمد صلاح، قال بابنغيدا، إن نجم ليفربول “هو اللاعب الإفريقي الأبرز في السنوات الماضية” متجاهلا في الوقت ذاته الإشارة إلى السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، وأيضا قائد المنتخب الوطني رياض محرز اللاعب الأكثر تتويجا في المواسم الأخيرة بالبطولات في القارة العجوز سواء مع فريقه السابق ليستر سيتي وحتى مع ناديه الحالي مانشستر سيتي، وأكثر من ذلك رشح أسطورة المنتخب النيجيري، المصري محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عقب اعتزال الثنائي التاريخي كريستيانو رونالدو والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.