المنتخب الجزائري يبحث عن أول فوز في كأس العرب داخل القاعة

يبحث المنتخب الجزائري داخل القاعة عن أول فوز، عندما يواجه زوال الخميس المنتخب الليبي، في إطار كأس العرب الجارية بالسعودية.

وأنهى المنتخب الجزائري داخل القاعة، لقاء الجولة الأولى أمام السعودية على نتيجة التعادل بأربعة أهداف لمثلها.

ويسعى أشبال المدرب نور الدين بن عمروش للإطاحة بالمنتخب الليبي الذي يتصدر المجموعة الأولى، بعدما استهل مشواره بالفوز على طاجيكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

كما تعد نقاط مباراة ليبيا، التي تنطلق على 14:30 سا بتوقيت الجزائر، مهمة جدا للمنتخب الوطني، من أجل الاقتراب من التأهل إلى ربع النهائي، قبل مواجهة طاجيكستان السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة.