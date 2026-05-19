المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه في تصفيات كأس إفريقيا 2027

تعرف المنتخب الجزائري لكرة القدم على منافسيه في تصفيات كـأس افريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وتنزانيا واوغندا.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة التاسعة التي تضم كل من زامبيا وتوغو وبوروندي.

وجرت عملية قرعة تصفيات كأس افريقيا 2027 ظهر اليوم الثلاثاء. بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.

وتنطلق التصفيات في الفترة من 21 إلى 6 أكتوبر 2026 بإجراء الجولتين الأولى والثانية.

وبرمجت الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.