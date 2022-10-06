المنتخب الجزائري يتقدم بـ 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى المركز الـ 37 عالميا، والخامس إفريقيا، في ترتيب الفيفا الأخير لأفضل منتخبات العالم.

وجاء الخضر قاريا في المركز الخامس، مسبوقين بمنتخبات: السنغال، المغرب، تونس ونيجيريا، والثالث عربيا خلف المغرب وتونس.

وحافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي ومن خلفه بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

بينما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا في المركز الثامن ثم البرتغال والدنمارك.

أفضل 10 منتخبات في إفريقيا: