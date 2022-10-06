-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: استمرار تساقط أمطار رعدية عبر 22 ولاية
رياضة

المنتخب الجزائري يتقدم بـ 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

الشروق الرياضي
  • 26689
  • 0
المنتخب الجزائري يتقدم بـ 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى المركز الـ 37 عالميا، والخامس إفريقيا، في ترتيب الفيفا الأخير لأفضل منتخبات العالم.

وجاء الخضر قاريا في المركز الخامس، مسبوقين بمنتخبات: السنغال، المغرب، تونس ونيجيريا، والثالث عربيا خلف المغرب وتونس.

وحافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي ومن خلفه بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

بينما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا في المركز الثامن ثم البرتغال والدنمارك.

أفضل 10 منتخبات في إفريقيا:

  • 1- السنغال الأول إفريقيًا والـ18 عالميًا
  • 2 – المغرب الثاني إفريقيًا والـ22 عالميًا
  • 3 – تونس الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا
  • 4 – نيجيريا الرابع إفريقيًا والـ32 عالميًا
  • 5 – الجزائر الخامس إفريقيًا والـ37 عالميًا
  • 6 – مصر السادس إفريقيًا والـ39 عالميًا
  • 7 – الكاميرون السابع إفريقيًا والـ43 عالميًا
  • 8 – مالي الثامن إفريقيًا والـ46 عالميًا
  • 9 – كوت ديفوار التاسع إفريقيًا والـ48 عالميًا
  • 10 – بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ54 عالميًا
مقالات ذات صلة
الحارس زغبة: الحظ أدخلني تاريخ الدوري السعودي

الحارس زغبة: الحظ أدخلني تاريخ الدوري السعودي

ناديان أوروبيان كبيران يُريدان جلب عوار

ناديان أوروبيان كبيران يُريدان جلب عوار

الكاف تختار 4 حكام جزائريين للمشاركة في “شان” الجزائر

الكاف تختار 4 حكام جزائريين للمشاركة في “شان” الجزائر

“الكاف” تُقصي 3 مدربين من المغرب ومصر وتونس

“الكاف” تُقصي 3 مدربين من المغرب ومصر وتونس

راتب بلايلي مرتفع ولم نفكر في جلبه

راتب بلايلي مرتفع ولم نفكر في جلبه

أغلى لاعب ونادٍ في البطولة الوطنية

أغلى لاعب ونادٍ في البطولة الوطنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد