المنتخب الجزائري يتقدم بـ 4 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد
ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى المركز الـ 37 عالميا، والخامس إفريقيا، في ترتيب الفيفا الأخير لأفضل منتخبات العالم.
وجاء الخضر قاريا في المركز الخامس، مسبوقين بمنتخبات: السنغال، المغرب، تونس ونيجيريا، والثالث عربيا خلف المغرب وتونس.
وحافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي ومن خلفه بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.
بينما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا في المركز الثامن ثم البرتغال والدنمارك.
– 172 مباراة دولية أجريت خلال شهر سبتمبر/أيلول
– 🇧🇷 البرازيل توسع الفارق على صدارة
تم الإعلان عن آخر تصنيف FIFA /Coca-Cola العالمي قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦
تفاصيل ✍👈 https://t.co/uR0z0HuPNy pic.twitter.com/91WjCP41PB
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) October 6, 2022
أفضل 10 منتخبات في إفريقيا:
- 1- السنغال الأول إفريقيًا والـ18 عالميًا
- 2 – المغرب الثاني إفريقيًا والـ22 عالميًا
- 3 – تونس الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا
- 4 – نيجيريا الرابع إفريقيًا والـ32 عالميًا
- 5 – الجزائر الخامس إفريقيًا والـ37 عالميًا
- 6 – مصر السادس إفريقيًا والـ39 عالميًا
- 7 – الكاميرون السابع إفريقيًا والـ43 عالميًا
- 8 – مالي الثامن إفريقيًا والـ46 عالميًا
- 9 – كوت ديفوار التاسع إفريقيًا والـ48 عالميًا
- 10 – بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ54 عالميًا