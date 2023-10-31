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رياضة

المنتخب الجزائري يتوج بلقب البطولة العربية للسباحة

عمر سلامي
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المنتخب الجزائري يتوج بلقب البطولة العربية للسباحة
ح.م
السباحان جواد صيود وعبد الله عرجون

توج المنتخب الجزائري للسباحة رجال بلقب النسخة السادسة من البطولة العربية للسباحة، التي أقيمت على مدار أربعة أيام بأبو ظبي، الإماراتية.

وأحرز المنتخب الجزائري “رجال” 9 ميداليات تمثلت في 8 ذهبيات وفضية واحدة، وحل المنتخب القطري ثانيا بـ15 ميدالية منها 5 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونزيات، وتلاه منتخب تونس بـ10 ميداليات تمثلت في 4 ذهبيات، وفضية واحدة، و5 برونزيات.

وفي فئة السيدات، شهدت البطولة منافسة قوية بين منتخبي لبنان والجزائر، ليحصد كل منهما 7 ذهبيات، لكن المنتخب اللبناني تفوقن بعدد الميداليات الفضية 9، مقابل فضيتين لمنتخب الجزائر، مع تساوى المنتخبين بعدد البرونزيات بـ4 ميداليات.

وأقيمت البطولة العربية للسباحة، بمشاركة 120 سباحا وسباحة مثلوا 16 دولة عربية.

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