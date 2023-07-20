المنتخب الجزائري يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الـ33 في التصنيف العالمي للمنتخبات، لشهر جويلية 2023.

ومقارنة بتصنيف الفيفا لشهر جوان، فإن المنتخب الجزائري حافظ على مركزه إفريقيا حيث حلّ في المركز الرابع بعد كل من المغرب والسنغال وتونس.

ويحتل “الخضر” المركز الثالث عربيا، بعد كل من المغرب الذي يتواجد في المركز الـ14 عالميا، ومنتخب تونس الذي يحتل المركز 31 عالميا.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب الفيفا، فيما يتواجد المنتخب الفرنسي في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.