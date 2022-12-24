المنتخب الجزائري يحرز لقب البطولة العربية المجمعة للدراجات

أحرز المنتخب الجزائري للدراجات لقب البطولة العربية المجمعة على الطريق وذوي الهمم، بحصوله على مجموع 23 ميدالية.

وتمكن المنتخب الجزائري من التتويج باللقب، بنيله 8 ذهبيات، 9 فضيات و6 برونزيات، في اليوم الأخير من المنافسة العربية التي احتضنتها الإمارات العربية المتحدة.

وأحرز المنتخب الجزائري للدراجات، الجمعة، الميدالية الذهبية حسب الفرق، في سباق على الطريق، في البطولة العربية 2022، بالإمارات العربية المتحدة.

ويضم المنتخب الجزائري، عز الدين لعقاب، نسيم سعيدي ، حمزة عماري، إسلام منصوري، أيوب سهيري، صالح الدين الأيوبي شركي، وكلهم خاضوا سباق على مسافة 128 كلم.

وفي سباق الفردي العام لأقل من 23 سنة ذكور فاز الدراج الجزائري حمزة عماري بالبرونزية.

وتعتبر طبعة 2022 للبطولة العربية للدراجات، مؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة في 2024 بباريس.