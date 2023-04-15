المنتخب الجزائري يخسر تأشيرة المرور إلى نهائي البطولة العربية لكرة اليد

لاعبو منتخب الجزائر لكرة اليد لأقل من 21 سنة

لم يتمكن المنتخب الجزائري لكرة اليد، لأقل من 21 سنة من إفتكاك تأشيرة المرور إلى نهائي البطولة العربية للمنتخبات الشابة الجارية بتونس.

وانهزم المنتخب الجزائري في نصف النهائي، أمام منتخب السعودية بنتيجة 30 -28، ليمر بذلك الأخضر السعودي إلى المحطة النهائية للبطولة.

وانتهي الشوط الأول من المواجهة الأول لصالح السعودية بنتيجة 11-7، وتمكن منتخب الجزائر من إحراز التعادل وإنهاء الأشواط الأصلية بنتيجة 25-25.

وفي الأشواط الإضافية، حسم المنتخب السعودي تأهله وخطف البطاقة المؤهلة للمواجهة النهائية.

ويقابل منتخب السعودية، المنتخب التونسي في النهائي، عقب فوز الأخير على ليبيا بنتيجة 25-16 .

ومن جهته يخوض المنتخب الجزائري سهرة الأحد المباراة الترتيبية أمام ليبيا.