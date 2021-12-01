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رياضة

المنتخب الجزائري يدخل كأس العرب بالقوة الرابعة

سليم.ع
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المنتخب الجزائري يدخل كأس العرب بالقوة الرابعة
ح.م

اجتاز المنتخب الجزائري أول اختبار في منافسة كأس العرب، بسهولة كبيرة بعد فوزه برباعية كاملة أمام منتخب السودان.

وسجل الهدف الأول لـ”الخضر” بغداد بونجاح في د11 ، وعاد نفس اللاعب في د37 ليوقع الثاني بعد تلقيه كرة من براهيمي لم يجد صعوبة في وضعها في الشباك.

وفي د43 أضاف بلعمري الهدف الثالث للجزائر، لتنتهي المرحلة الأولى بفوز “الخضر” بثلاثية كاملة دون رد، وسيطرة بالطول العرض على المنافس.

ومباشرة مع بداية الشوط الثاني، إستغل هلال العربي سوداني خطأ من مدافع منتخب”صقور الجديان”، ويسجل الهدف الرابع في د46 .

وسجل بونجاح هدفا جميلا في د51 ،بعد تلقيه كرة جميلة من سعيود، إلا أن الهدف ألغي بسبب تواجد مهاجم “الخضر” في وضعية تسلل.

وفي د70 تحصل منتخب السودان على ركلة نجاح، نفذّها محمد الغربال، تصدى لها الحارس مبولحي ببراعة.

وبفضل هذا الفوز حصد أشبال بوقرة أول ثلاث نقاط، في انتظار التأكيد السبت المقبل في لقاء الجولة الثانية أمام لبنان.

المنتخب الجزائري يقصف السودان بثلاثية في الشوط الأول

أنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول من مباراة السودان، متفوقا بثلاثية دون رد، مع سيطرة كاملة في أغلب فترات هذه المرحلة.

وسجل الهدف الأول لـ”الخضر” بعداد بونجاح في الدقيقة 11 ، بعد تلقيه كرة من وسط الميدان، ليجد نفسه وجها لوجه مع الحارس أبوعشرين.

وتمكن المنتخب الجزائري بعدها من خلق فرص كثيرة للتهديف خاصة عن طريق براهيمي وسعيود.

وتمكن بونجاح من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد تلقيه كرة من براهيمي لم يجد صعوبة في وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة  43 أضاف بلعمري الهدف الثالث للجزائر، برأسية جميلة.. لتنتهي المرحلة الأولى بفوز “الخضر” بثلاثية كاملة دون رد، وسيطرة بالطول العرض على المنافس.

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التعليقات
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  • محمد

    رسالة ل بورقة اللياقة البدنية ضعيفة جدا في الشوط التاني عليه العمل اكتر والبحت عن صانع العاب حقيقي هدا كل شيء

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