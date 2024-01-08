المنتخب الجزائري يستعد للالتحاق بالمنتخبات التي سجلت 100 هدف في “الكان”

نشرت حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة بالمنتخبات التي سجلت 100 هدف وأكثر في منافسة “الكان”.

وتمكنت 5 منتخبات على مدار النسخ الـ33 السابقة من تخطي حاجز الـ100 هدف، بينما باتت أخرى على مشارفه أو اقتربت منه.

ومن بين المنتخبات التي اقتربت من دخول قائمة المنتخبات التي سجلت 100 هدف وأكثر، المنتخب الجزائري.

ويحتاج منتخب الجزائر 6 أهداف حيث سجل 94 هدفا خلال 19 نسخة.

وبات منتخب تونس على مشارف الهدف الـ100 في تاريخ مشاركاته، حيث يمتلك في رصيده 99 هدفا سجلها في 20 نسخة سابقة.

كما تبدو الفرصة سانحة لمنتخب الكونغو الديمقراطية أيضا، حيث يمتلك 88 هدفا في مشاركاته الـ19 السابقة.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 168 هدفا على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 144 هدفا، ثم نيجيريا برصيد 137 هدفا في 19 نسخة، ويأتي منتخب الكاميرون المركز الرابع بـ137 هدف سجلها في 20 نسخة.

ويتواجد منتخب غانا في المركز الخامس بـ 133 هدفا سجلها خلال 23 نسخة.