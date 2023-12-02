المنتخب الجزائري يواجه تونس وغينيا وديا تحضيرا لبطولة إفريقيا لكرة اليد

سيخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد مباراتين وديتين أمام تونس وغينيا، تحضيرا لبطولة إفريقيا للأمم التي تستضيفها مصر، في الفترة من 17 إلى 27 جانفي المقبل.

وقال مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، صالح بوشكريو، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “برمجنا رسميا مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس وغينيا ما بين 10 و 14 جانفي، مع احتمال برمجة لقاءات أخرى..”.

وأضاف بوشكريو: “نتوقع برمجة خمس مباريات ودية بين بداية تربص الجزائر والانتقال إلى تونس”.

وتابع: ” من الصعب برمجة تربصات بأوروبا بسبب مشكل التأشيرات، ويجب الاعتراف بأن مستوى المنتخب الجزائري انخفض بكثير مقارنة بما كان عليه في الماضي، وهو السبب في عدم دعوتنا لمواجهة منتخبات أوروبية، مما يفرض علينا خوض مباريات ضد أندية أوروبية”.

وحول التعداد الذي سيشارك في بطولة إفريقيا للأمم، قال بوشكريو بأنه ينوي استدعاء نحو 11 لاعبا ينشطون بأوروبا و9 لاعبين من البطولة المحلية، وأنه سيعتمد على عاملي الخبرة والشباب لتحقيق مشوار جيد في دورة مصر”.

وبخصوص حظوظ “الخضر” في دورة مصر، قال بوشكريو: “علينا احترام منافسينا الهدف الأول يتمثل في احتلال المركز الأول للمجموعة قبل تسيير بقية المشوار مباراة بمباراة، حيث قلت للاعبين بأن الكرة في مرماهم لتمكين المنتخب من استعادة هيبته و مستواه الحقيقي”.