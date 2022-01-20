المنتخب “الصغير” جزر القمر يُفجّر مفاجأة مُدوّية

فجّر المنتخب “الصغير” جزر القمر مساء الخميس مفاجأة مُدّوية، بِتأهّله للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

جاء ذلك بعد حيازة منتخب جزر القمر امتياز أحسن رتبة ثالثة، رفقة جزر الرأس الأخضر ومالاوي وتونس. عِلما أن فريق “نسور قرطاج” يُمكنه تحسين مركزه سهرة الخميس، ولكنه تأهّلَ حتى ولو خسر مواجهة غامبيا.

وتموقع فريق جزر القمر ثالثا بِرصيد ثلاث نقاط في الفوج الثالث، خلف منتخبَي المغرب والغابون، وقبل غانا متذيّلة لائحة الترتيب.

وقبل هذه “المأثرة”، كان منتخب جزر القمر قد هزم فريق غانا (3-2) مساء الثلاثاء الماضي، وأخرج “النجوم السوداء” من السباق. عِلما أن غانا سبق لها إحراز 4 كؤوس إفريقية.

ويُعدّ منتخب جزر القمر فريقا فتيّا، حيث انضمّ إلى “الفيفا” عام 2005 فقط، كما يُشارك في كأس أمم إفريقيا لِأوّل مرّة، وهي منافسة لُعبت في 33 نسخة، بِاحتساب طبعة الكاميرون 2022.

ويُدرب منتخب جزر القمر التقني المحلي أمير عبدو (49 سنة)، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية. وذلك منذ مطلع عام 2019.

ويتموقع فريق جزر القمر في الرتبة الـ 132، ضمن لائحة آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وفي الدور ثمن النهائي لـ “كان” 2022، تلعب جزر القمر مع الكاميرون مستضيفة البطولة. مساء الإثنين المقبل.