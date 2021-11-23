المنتخب الغابوني قد يواجه الخضر تحضيرا للكان

بلماضي يختار "الخليج" للتحضير للمنافسة الإفريقية

وقع اختيار الناخب الوطني، جمال بلماضي، على بلد خليجي، قطر أو الإمارات العربية المتحدة، لإجراء تربص المنتخب الوطني الأول التحضيري لبطولة كأس أمم إفريقيا، المقررة بين 9 جانفي و6 فيفري من العام المقبل في الكاميرون.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن عامل الطقس كان وراء اتجاه بلماضي إلى اختيار منطقة الخليج العربي من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس إفريقيا.. فالحرارة العالية لهذه المنطقة دفعته إلى برمجة معسكر الخضر، حتى يسمح ذلك للاعبي المنتخب الوطني بالتأقلم مع الظروف المناخية الصعبة التي تنتظرهم في الكاميرون خلال “الكان”، خاصة أن منطقة وسط إفريقيا معروفة بالحرارة الشديدة والتقلبات المناخية الفجائية.

ويكون بلماضي قد استعان بتجربته السابقة في التحضير للنسخة الماضية من كأس إفريقيا، عندما اختار قطر كمحطة تحضيرية للخضر قبل السفر إلى مصر.

أضف إلى ذلك، الظروف الجيدة والإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها دول الخليج، سواء قطر أم الإمارات، من مرافق وتجهيزات من المستوى العالي لإنجاح أي تربص أو منافسة تنظمها.

علما أن رفقاء القائد رياض محرز سيخوضون مقابلتين وديتين، خلال فترة التحضيرات، قبل دخول غمار كأس إفريقيا، للدفاع عن لقبهم القاري، الذي فازوا به في مصر سنة 2019، وتكون الفاف قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الغابوني على برمجة لقاء ودي أمام رفاق نجم أرسنال أوباميانغ، فضلا عن منافس ثان لم يتم تسريبه إلى حد هذه الساعة.

للإشارة، فإن الخضر سيستهلون حملتهم للدفاع عن تاجهم القاري بمواجهة منتخب سيراليون يوم 11 جانفي، ثم يواجهون غينيا الاستوائية في اللقاء الثاني عن المجموعة الخامسة يوم 16 جانفي، وينهون الدور الأول بمواجهة منتخب كوت ديفوار في 20 جانفي.