“المنتخب الفرنسي سيندم على تضييع بدر الدين بوعناني”

قال إن أرقامه أفضل من بيرناردو سيلفا.. لودوفيتش جولي:

صرح الدولي الفرنسي، ونجم نادي برشلونة السابق، لودوفيتش جولي، بأن المنتخب الفرنسي سيندم على تضييعه النجم الصاعد لنادي نيس بدر الدين بوعناني لصالح المنتخب الجزائري.

وأبدى النجم الفرنسي السابق، انبهاره بموهبة الدولي الجزائري، وبالمستويات الكبيرة التي يقدمها هذا الموسم مع تشكيلة نيس في أول تجربة له في الليغا 1 الفرنسية. وقال جولي: “أنا منبهر بمؤهلات بوعناني، إنه لاعب موهوب ولا أفهم كيف تم السماح فيه بسهولة”.

وكال المهاجم السابق لبرشلونة المديح لبدر الدين بوعناني، معتبرا أن المنتخب الفرنسي ضيع موهبة حقيقية سيندم عليها في المستقبل القريب، قائلا: “بالنسبة لي بوعناني يعتبر خسارة كبيرة سيندم عليها المنتخب الفرنسي”.

وشبّه جولي بدر الدين بوعناني بالنجمين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية، سمير ناصري ونبيل فقير اللذين لعبا لمنتخب الديوك، كما رشّحه لخطف النجومية من رياض محرز والتألق مع أكبر النوادي في أوروبا.

ولم يتوقف الدولي الفرنسي في امتداح اللاعب الجزائري إلى هنا، وذهب لحد مقارنته بالنجم البرتغالي لنادي مانشستر سيتي الأنجليزي، بيرناردو سيلفا، معتبرا أن أرقام بوعناني كلاعب شاب في هذا السن تتجاوز الأرقام التي كان سجلها سيلفا عندما كان يلعب في صفوف موناكو الفرنسي.

إلى ذلك، شجّع المهاجم الفرنسي السابق، بوعناني لتغيير الأجواء والالتحاق بناد كبير ينشط ضمن خمس البطولات أوروبية الكبرى.

وبالموازاة إلى الإشادة الكبيرة التي يلقاها بدر الدين بوعناني من طرف عديد الاختصاصيين، كشفت مصادر صحفية إيطالية، الثلاثاء، أن نادي ميلان الإيطالي قد يكون الوجهة القادمة للنجم الجزائري الصاعد.

وحسب ما كشفه موقع “البيان الإماراتي” نقلا عن الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن أحد الكشافين الفرنسيين اقترح على المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، اسم اللاعب الجزائري الموهوب.

في نفس السياق، تؤكد عديد التقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة أن بوعناني متابع من طرف عدة أندية أوروبية، ومن الممكن جدا أن يغادر نادي نيس خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة.

يذكر أن بدر الدين بوعناني كان رسّم انضمامه للمنتخب الوطني شهر مارس الماضي، وشارك في المواجهة أمام النيجر وقدم خلالها تمريرة حاسمة لرياض محرز التي جاء على إثرها الهدف الثاني للخضر.