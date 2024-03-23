المنتخب الفرنسي يستبعد لاعبا مسلما بسبب رفضه الإفطار في رمضان

استبعد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لأقل من19 سنة، اللاعب محمد دياوارا من قائمته بسبب تمسكه بالصيام ورفضه الإفطار في رمضان.

وقام منتخب فرنسا، لفئة تحت 19 سنة، بتنفيذ أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21 عدم استدعاء أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان.

وقال موقع إذاعة “آر إم سي” الفرنسية، فإن قرار الاتحاد الفرنسي استبعاد دياوارا لاعب ليون من قائمة المنتخب جاء بسبب رفضه الإفطار وإصراره على الصيام.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل؛ الاتحاد الفرنسي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21، عدم استدعاء اي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان ورفض الإفطار، واذا تم الاستدعاء، يتم ابعاده!!!!!!!!!!! – بسبب هذا القرار المجحف و التمييز الواضح، تم ابعاد الشاب محمد دياوارا لاعب ليون عن منتخب U-19 رغم… pic.twitter.com/m6lamCr2Xt — عمرو (@bt3) March 20, 2024

وأثار القرار، تفاعلا كبيرا منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن تضامنهم مع اللاعب.

وقال بعض النشطاء إن “ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم، وإنما يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم كرة القدم ودينهم الإسلامي!”.