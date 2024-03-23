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رياضة

المنتخب الفرنسي يستبعد لاعبا مسلما بسبب رفضه الإفطار في رمضان

عمر سلامي
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المنتخب الفرنسي يستبعد لاعبا مسلما بسبب رفضه الإفطار في رمضان
أرشيف
اللاعب دياوارا

استبعد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لأقل من19 سنة، اللاعب محمد دياوارا من قائمته بسبب تمسكه بالصيام ورفضه الإفطار في رمضان.

وقام منتخب فرنسا، لفئة تحت 19 سنة، بتنفيذ أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21 عدم استدعاء أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان.

وقال موقع إذاعة “آر إم سي” الفرنسية، فإن قرار الاتحاد الفرنسي استبعاد دياوارا لاعب ليون من قائمة المنتخب جاء بسبب رفضه الإفطار وإصراره على الصيام.

وأثار القرار، تفاعلا كبيرا منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن تضامنهم مع اللاعب.

وقال بعض النشطاء إن “ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم، وإنما يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم كرة القدم ودينهم الإسلامي!”.

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