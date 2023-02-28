المنتخب الفلسطيني للجيدو في تربص مشترك مع نظيره الجزائري

يصل المنتخب الفلسطيني صبيحة الأربعاء إلى الجزائر، لخوض تربص مشترك مع نظيره الجزائري، والمشاركة في دورة دولية.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أن وفد المنتخب الفلسطيني أكابر، الذي سيحل بالجزائر، بدعوة من الاتحادية الجزائرية للجيدو، سيضم 12 عضوا ويقوده رئيس اتحاد الجيدو، جهاد عويضة، عضو اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وأضافت اللجنة الاولمبية في بيانها: ” المنتخب لفلسطيني للجيدو، سيصل إلى الجزائر صبيحة الأربعاء، لخوض تربص مشترك مع نظيره الجزائري، والمشاركة في دورة الجزائر الدولية المقررة بالقاعة البيضاوية يومي 18 و19 مارس المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024″.

ويتواجد حاليا بالجزائر، المنتخبان السعودي والليبي للجيدو، في انتظار وصول المنتخب الأردني .