المنتخب الفلسطيني يواجه منتخب إقليم الباسك وديًا شهر نوفمبر

بعد مواجهته للمنتخب الوطني للمحليين بعنابة

استضاف متحف غيرنيكا للسلام، حفل التوقيع الرسمي لإقامة المباراة الخيرية بين منتخب فلسطين ومنتخب إقليم الباسك، المزمع إقامتها في ستاد سان ماميس يوم 15 نوفمبر المقبل.

وحضر التوقيع إلى جانب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، كل من إيكر غوني، رئيس الاتحاد الباسكي لكرة القدم، وعمدة غيرنيكا، خوسيه ماريا غورونيو، وسوزان شلبي، نائبة رئيس اتحاد الكرة، وياسر حامد، لاعب المنتخب الوطني.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي، إن غيرنيكا، التي تحمل ذاكرة الأبرياء الذين قتلوا تحت القصف، تذكّر العالم بنداء خالد: لن يتكرر ما حدث أبدًا. وأضاف أن هذا النداء يتجدد اليوم في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمأساة إنسانية تعيد صدى معاناة غيرنيكا. وشدد الرجوب على أن المباراة المرتقبة ليست مجرد منافسة رياضية، بل “شهادة على القوة الأخلاقية لكرة القدم، وقدرتها على بث الأمل، وتوحيد الشعوب، والتعبير حين يختار الآخرون الصمت”. ووجّه الرجوب الشكر العميق إلى الاتحاد الباسكي لكرة القدم على مبادرته التاريخية، ولا سيما قراره التبرع بكامل عائدات المباراة لصالح المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، معتبرًا أن هذا الموقف “لن يُسجَّل كرقم، بل سيُترجم إلى دواء في يد طفل وأمل في قلب أم”.كما أثنى على الموقف الشعبي في بلباو قائلاً: “شعرنا في شوارع المدينة أن فلسطين ليست وحدها، وأن الكرامة الإنسانية ما زالت تجد من يدافع عنها”.

وفي كلمته، وجّه الرجوب التحية إلى إسبانيا لموقفها السياسي الشجاع، قائلاً إن التاريخ سيسجل أن إسبانيا “وقفت ضد الإبادة الجماعية واختارت الإنسانية على حساب التواطؤ”. وختم بالقول: “من أنقاض غيرنيكا إلى أنقاض غزة، الرسالة واحدة: لن يتكرر ما حدث أبدًا. واليوم، ومع الكرة عند أقدامنا، نحمل هذه الرسالة إلى الأمام”.

هذا، وسيلعب المنتخب الفلسطيني مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني المحلي الذي يدربه مجيد بوقرة على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة يومي 9 و13 أكتوبر الجاري.