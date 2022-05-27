المنتخب المالي يعتذر عن عدم المشاركة والنيجر لتعويضه

الدورة الودية الرباعية للمنتخبات المحلية بالجزائر

اعتذر المنتخب المالي للاعبين المحليين للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن عدم المشاركة في الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر، في شهر جوان الداخل، بعدما كان منح موافقته في وقت سابق على حضور الدورة التي ستعرف مشاركة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية والمنتحب الوطني الجزائري.حسب ما كشف عنه المدير الفني الوطني،توفيق قريشي، يوم أمس في تصريحات للإذاعة الوطنية.

وأضاف ذات المتحدث أن منتخب النيجر هو من سيعوض غياب المنتخب المالي للاعبين المحليين في هذه الدورة الودية الرباعية، التي تعتبر محطة مهمة في تحضيرات هذه المنتخبات لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بين شهري جانفي وفيفري من العام المقبل.

يشار إلى أن الفاف قامت بنقل مباريات هذه الدورة من الغرب الجزائري حيث كانت مقررة بملعبي سيق ووهران إلى العاصمة في ملعبي الرويبة والملعب الأولمبي 5جويلية، بعد قرار السلطات المحلية لعاصمة الغرب الجزائري بعدم تنظيم أي تظاهرة رياضية بالمعلب الجديد لوهران، بسبب تواصل التحضيرات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتقبة بين 25 جوان و7 جويلية بوهران.