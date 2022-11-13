المنتخب المحلي أمام أول اختبار ودي في تربص الإمارات

يدشن المنتخب الوطني للمحليين عصر الأحد، بداية من الساعة الرابعة ونصف، مبارياته الودية المبرمجة في تربص الإمارات العربية، بمواجهة منتخب سوريا.

وستكون مباراة سوريا، التي ستجرى بملعب نادي الشارقة، فرصة سانحة للمدرب مجيد بوقرة، للوقوف على مدى جاهزية أشباله، وكذا مواصل العمل التكتيكي، وتحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب.

وشرع المنتخب المحلي بداية من يوم الجمعة الماضي في تربص تحضيري بالإمارات، يدوم إلى غاية الـ26 من الشهر الجاري، تتخلله ثلاثة لقاءات ودية، أمام كل من سوريا، سيراليون والكويت.

ومن المنتظر أن يجري أشبال المدرب بوقرة، آخر تربص لهم في شهر ديسمبر المقبل، قبل خوض غمار كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر خلال شهر جانفي القادم.